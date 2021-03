Già multati per la cena tra amici, tornano a riunirsi in un appartamento: sanzione raddoppiata per sei persone (Di domenica 14 marzo 2021) Erano già multati nel mese di febbraio , perché si erano riuniti, dopo il coprifuoco, in un appartamento del centro di Chieti per una cena a base di arrosticini. E venerdì sera i sei, tutti teatini, ... Leggi su chietitoday (Di domenica 14 marzo 2021) Erano giànel mese di febbraio , perché si erano riuniti, dopo il coprifuoco, in undel centro di Chieti per unaa base di arrosticini. E venerdì sera i sei, tutti teatini, ...

Arrosticini nel centro storico: multati di nuovo i 'recidivi' delle cene clandestine Erano già stati sanzionati a febbraio per essersi riuniti dopo il coprifuoco in sei per una cena a base di arrosticini . Venerdì sera i quattro giovani, tutti di Chieti e di età compresa tra i 26 e 37 anni, ...

