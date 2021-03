Francesco Oppini, la fidanzata in tv parla di Dayane: “Non è stato facile” (Di domenica 14 marzo 2021) Francesco Oppini e la sua fidanzata Cristina Tomasini sono stati ospiti di Domenica Live insieme ad Alba Parietti, mamma dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Francesco Oppini e la fidanzata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 14 marzo 2021)e la suaCristina Tomasini sono stati ospiti di Domenica Live insieme ad Alba Parietti, mamma dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.e la… Questo articolo èpubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

domenicalive : La gelosia era per Dayane, non verso Tommaso. L'esperienza di Cristina quando il fidanzato Francesco Oppini era al… - domenicalive : Francesco Oppini e l'amicizia con Tommaso Zorzi: 'L'amicizia vera è un amore' #DomenicaLive - domenicalive : Francesco Oppini, la fidanzata Cristina e la mamma Alba Parietti in esclusiva a #DomenicaLive! ?? - Ale67174275 : RT @cristina020495: Vi sblocco un ricordo di Francesco Maria Oppini che dopo aver fatto strategie con Tommaso, stava cercando di rubare il… - fandipippo : raga ma voi siete ancora sicuri che tommaso non sarà nei giudici del serale di amici? perché io sinceramente no C… -