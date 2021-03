Fabrizio Corona, a Non è l’Arena si discute della sua malattia. La madre: “Se va in carcere muore” (Di lunedì 15 marzo 2021) A Non è l’Arena si discute del caso di Fabrizio Corona, che dovrà tornare in carcere per la revoca dei domiciliari, a seguito di infrazioni alle prescrizioni. Al momento Fabrizio Corona è piantonato all’ospedale Niguarda di Milano, dove è in osservazione nel reparto psichiatrico. Presenti nello studio di Massimo Giletti la madre Gabriella Previtera e l’avvocato Ivano Chiesa, che hanno lanciato vari appelli a favore di Fabrizio Corona. Fabrizio Corona, le parole dell’avvocato L’ex re dei paparazzi deve ancora scontare 2 anni e mezzo di pena, che dovrà fare in carcere dopo la revoca dei domiciliari. L’avvocato Ivano Chiesa è durissimo: “Fabrizio ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 15 marzo 2021) A Non èsidel caso di, che dovrà tornare inper la revoca dei domiciliari, a seguito di infrazioni alle prescrizioni. Al momentoè piantonato all’ospedale Niguarda di Milano, dove è in osservazione nel reparto psichiatrico. Presenti nello studio di Massimo Giletti laGabriella Previtera e l’avvocato Ivano Chiesa, che hanno lanciato vari appelli a favore di, le parole dell’avvocato L’ex re dei paparazzi deve ancora scontare 2 anni e mezzo di pena, che dovrà fare indopo la revoca dei domiciliari. L’avvocato Ivano Chiesa è durissimo: “...

