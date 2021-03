Dybala, voci di uno scambio con Icardi o Griezmann (Di domenica 14 marzo 2021) Nonostante sia fuori causa da oltre due mesi per un infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, Paulo Dybala continua ad essere al centro di voci di mercato. Le ultime delle quali lo coinvolgono nell’ambito di una presunta trattativa con Psg e Barcellona in cambio di Icardi e Griezmann. Dybala lascerà la Juventus? Dopo il mancato trasferimento di due estati fa al Manchester United per volontà dello stesso giocatore, stavolta la Juventus ci riprova e starebbe valutare di mettere in vendita il numero 10 argentino. Sarebbero due i fronti caldi con i quali imbastire la trattativa: da una parte il Psg, intenzionato a rinforzarsi sempre di più, e dall’altra il Barcellona, che sta proseguendo la sua politica di epurazione dalla rosa di elementi non più considersti centrali ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021) Nonostante sia fuori causa da oltre due mesi per un infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, Paulocontinua ad essere al centro didi mercato. Le ultime delle quali lo coinvolgono nell’ambito di una presunta trattativa con Psg e Barcellona in cambio dilascerà la Juventus? Dopo il mancato trasferimento di due estati fa al Manchester United per volontà dello stesso giocatore, stavolta la Juventus ci riprova e starebbe valutare di mettere in vendita il numero 10 argentino. Sarebbero due i fronti caldi con i quali imbastire la trattativa: da una parte il Psg, intenzionato a rinforzarsi sempre di più, e dall’altra il Barcellona, che sta proseguendo la sua politica di epurazione dalla rosa di elementi non più considersti centrali ...

Pirlo: "Ronaldo via? Voci normali, è deluso! Quando torna Dybala, out Ramsey, Buffon domani…"

Pirlo: Eliminazione bella botta, ma non è finita ''Normale ci siano voci dopo l'eliminazione - commenta il tecnico - . Lui è il personaggio più ... Nella speranza che rientri presto Dybala. ''Non lo abbiamo avuto a disposizione per tantissimo tanto e ...

Pirlo conferenza Cagliari: 'Per lo scudetto ci siamo anche noi. Ronaldo deluso' E' normale che ci siano voci dopo un'eliminazione, lui è il personaggio più importante del calcio ... A DISPOSIZIONE - Stanno tutti bene a parte Demiral e Ramsey che hanno problemi fisici , più Dybala e ...

Pirlo: "Ronaldo via? Voci normali, è deluso! Quando torna Dybala, out Ramsey, Buffon domani…" SOS Fanta PIRLO CHIEDE LA REAZIONE E SPIEGA DUE COSE È normale che ci siano voci dopo l'altra sera, lui è il personaggio più importante ... A parte Demiral e Ramsey, Buffon che hanno problemi fisici. Poi ci sono fermi ancora Dybala e Bentancur con il ...

Dybala, voci di uno scambio con Icardi o Griezmann Dopo il mancato trasferimento di due estati fa al Manchester United per volontà dello stesso giocatore, stavolta la Juventus ci riprova e starebbe valutare di mettere in vendita il numero 10 argentino ...

