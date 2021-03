Covid-19 | al Pascale al via le vaccinazioni per pazienti oncologici

(Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si parte martedì 16 marzo con le primedeied ematologici dell’Istituto dei tumori di Napoli. Dopo gli ultraottantenni la Regione Campania da il via anche alla vaccinazione deipiù fragili. Il vaccino sarà il Pfizer e i soggetti da sottoporre alla vaccinazione verranno individuati direttamente dagli oncologi che conoscono le loro condizioni di salute, li segnaleranno alla direzione medica di presidio che passerà l’elenco al numero verde deli cui operatori contatteranno i, li inviteranno e, se vorranno vaccinarsi, li prenoteranno. Una battaglia di civiltà, la definisce il direttore generale, Attilio Bianchi. Si parte martedì, con 60 vaccini, 30 verranno effettuati la mattina, 30 il ...

