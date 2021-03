(Di domenica 14 marzo 2021) “Noi dobbiamo ripristinare il turnover al 100%”. Intanto per il, “finalizzati al Pnnr iodi” nuovi inserimenti con “skills alti, dottorati, informatici ingegneri in più all’, scelti con una modalità di reclutamento moderna, europea.preparati, qualificati che cambino e migliorino il volto della Repubblica, i migliori medici, ingegneri informatici”. Così il ministro della Pubblica amministrazione Renatoa Mezz’ora in più su Rai 3. Dieci anni fa quando ricopriva lo stesso incarico, ha sottolineato, erano anni di tagli “e abbiamo anche tagliato male. Dieci anni di blocco del turnover non possono che impoverire la qualità del capitale umano”. Ricordando che c’era “un ...

Advertising

pi2py : RT @HuffPostItalia: Brunetta: 'Voglio assumere alcune migliaia di giovani l'anno grazie a Recovery' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Brunetta: 'Voglio assumere alcune migliaia di giovani l'anno grazie a Recovery' - HuffPostItalia : Brunetta: 'Voglio assumere alcune migliaia di giovani l'anno grazie a Recovery' - fisco24_info : Turn over e assunzione di migliaia di giovani: la nuova Pa secondo Brunetta : 'Bisogna ripristinare il turn over.… - infoitsport : Pa, Brunetta: Ripristinare turnover al 100%, voglio giovani preparati -

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta Voglio

Orizzonte Scuola

giovani preparati, qualificati che cambino e migliorino il volto della Repubblica, i migliori medici, ingegneri informatici'. Così il ministro della Pubblica amministrazione Renatoa ...Ad affermarlo è il ministro per la Pa Renatoa "Mezz'ora in più" su Rai 3. "Intanto bisogna non far scendere 3,2 milioni e poiche con i soldi del Pnrr alcune migliaia di giovani in ...Il ministro della Pubblica amministrazione a Mezz’ora in più: "Dentro i più preparati, con modalità reclutamento moderne" ...RIVEDI L’INTERVISTA. Pa, Brunetta: Serve coraggio premiare produttivi e punire fannulloni. Roma, 14 mar. (LaPresse) – “Il blocco del turn-over è sbagliato, se il settore pu ...