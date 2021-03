Alpine | l’airbox che ha sconvolto tutti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 14 marzo 2021) In occasione dei test del Bahrain,ha presentato un nuovo airbox. Il design, inusuale per una vettura di F1, hai tanti membri del paddock presenti nel circuito del Bahrain. Test Bahrain: Bottas spera di recuperare il chilometraggio perso: airbox scelta tecnica?della A521 si distingue dalle altre vetture per la sua forma ingombrante, completamente differente dagli airbox ai qualigli appassionati della F1 sono abituati. Il direttore esecutivo di, Marcin Budkowski ha spiegato le motivazioni di questa scelta tecnica che ha comportato un notevole cambiamento stilistico. Il direttore esecutivo ha spiegato il processo di lavorazione del nuovo airbox: “Abbiamo scoperto che il dimagrimento delle borracce era una direzione positiva. ...