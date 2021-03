Uomini e Donne, Samantha Curcio indispettita con Armando Incarnato: le ultime dichiarazioni (Di sabato 13 marzo 2021) Il percorso di Samantha Curcio come tronista negli studi di Uomini e Donne è iniziato da poco, ma nonostante ciò ha già mostrato al pubblico il suo carattere e la sua tenacia. Qualche settimana fa la tronista ha avuto un duro scontro con il cavaliere Armando Incarnato, e intervistata da Uomini e Donne Magazine, Samantha ha voluto dire la sua su Incarnato: I suoi giudizi non riescono a ferirmi, soprattutto perchè credo che siano dettati da una caccia ai consensi. L’unica cosa che mi è dispiaciuta è stato l’uso improprio che ha fatto di alcuni aggettivi, di cui non sono convinta conosca davvero il significato etimologico. La Curcio ha poi ribadito quanto detto in una delle puntate del dating show di ... Leggi su isaechia (Di sabato 13 marzo 2021) Il percorso dicome tronista negli studi diè iniziato da poco, ma nonostante ciò ha già mostrato al pubblico il suo carattere e la sua tenacia. Qualche settimana fa la tronista ha avuto un duro scontro con il cavaliere, e intervistata daMagazine,ha voluto dire la sua su: I suoi giudizi non riescono a ferirmi, soprattutto perchè credo che siano dettati da una caccia ai consensi. L’unica cosa che mi è dispiaciuta è stato l’uso improprio che ha fatto di alcuni aggettivi, di cui non sono convinta conosca davvero il significato etimologico. Laha poi ribadito quanto detto in una delle puntate del dating show di ...

Advertising

istat_it : Nella media del 2020 calo dell’occupazione senza precedenti (-456mila, -2%), maggiore per le donne (-2,5% contro il… - DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - matteosalvinimi : Sempre GRAZIE alle donne e agli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_. - alegasly : ho una crush per Pierre però reagire così è esagerato, sono piloti devono essere seguiti per questo non per la loro… - Hogliannicheho : Ho cominciato a leggere un libro che mi hanno regalato e nella prima pagina, a 3 righe dall'inizio, c'è scritto 'no… -