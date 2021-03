Tuchel e la stima per Bielsa | “Un allenatore affascinante ma non ho pressione nel volerlo battere”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 13 marzo 2021) ThomasMarceloe sa bene cosa lo aspetterà quest'oggi nel match di Premier League tra il suo Chelsea e il Leeds del Loco. Intervenuto a margine della partita del campionato inglese, il tecnico blues ha ammesso di avere "un debole" per la personalità del collega.: "è un..."caption id="attachment 809396" align="alignnone" width="452"(getty images)/caption"è chiaramente uno degli allenatori più affascinanti che esistano", ha dettoa margine della sfida che lo metterà davanti al collega. "Ha sicuramente una grande personalità. Ma come qualsiasi altra partita non credo che saràvs. Non mi faccio ...