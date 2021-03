**Sicilia: visita a sorpresa di Mick Jagger a Palazzo dei Normanni** (Di sabato 13 marzo 2021) Palermo, 13 mar. (Adnkronos) - visita a sorpresa, poco dopo mezzogiorno di oggi, di Mick Jagger a Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana. Il cantante dei Rolling Stones, come apprende l'Adnkronos, è arrivato a Palazzo Reale accompagnato dal suo staff e un interprete. Ad accoglierlo il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè che lo ha accompagnato a fare un breve tour del Palazzo. Poco fa il frontman dei Rolling Stones ha lasciato il Palazzo a bordo della sua auto con i suoi accompagnatori. Mick Jagger si trova in Sicilia dallo scorso ottobre. Secondo indiscrezioni si dividerebbe a Noto (Siracusa) tra la dimora del principe Lucio Bonaccorsi e della moglie, la stilista Luisa Beccaria, nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Palermo, 13 mar. (Adnkronos) -, poco dopo mezzogiorno di oggi, didei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana. Il cantante dei Rolling Stones, come apprende l'Adnkronos, è arrivato aReale accompagnato dal suo staff e un interprete. Ad accoglierlo il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè che lo ha accompagnato a fare un breve tour del. Poco fa il frontman dei Rolling Stones ha lasciato ila bordo della sua auto con i suoi accompagnatori.si trova in Sicilia dallo scorso ottobre. Secondo indiscrezioni si dividerebbe a Noto (Siracusa) tra la dimora del principe Lucio Bonaccorsi e della moglie, la stilista Luisa Beccaria, nella ...

