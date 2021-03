Scuole, tutte chiuse in zona rossa (Di sabato 13 marzo 2021) Dal nido alle superiori. Studenti di ogni ordine e grado a casa ricominceranno le lezioni in didattica a ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 13 marzo 2021) Dal nido alle superiori. Studenti di ogni ordine e grado a casa ricominceranno le lezioni in didattica a ...

Advertising

carlaruocco1 : Tutto il paese sta scivolando in zona rossa. Tutte le scuole chiuse, sacrifici in arrivo, Pasqua sepolti in casa. N… - emergency_ong : Il #futuro è un tempo tutto da immaginare. Con il 'Premio Teresa Sarti Strada' invitiamo le #scuole primarie e seco… - MScrobogna : RT @valy_s: #Covid19 “Siamo consapevoli” “Sono consapevole” Davvero un evidente #cambiodipasso #LaSvolta del gov. #Draghi è imporre #Zone… - _GilbiStocco : Io coordino quasi 40 persone, sono attività che non prevedono lo smartworking e rimangono operative, ma da lunedì t… - Mirandola59 : RT @lvoir: Il presidente #Conte è andato dappertutto: centri anziani, scuole, asili, ospedali ma nessuno si è mai sognato di mandare in ond… -