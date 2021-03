Sassuolo Verona 1-1 LIVE: iniziato il secondo tempo (Di sabato 13 marzo 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sassuolo e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Verona si affrontano nel match valido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Verona 1-1 MOVIOLA 4? Gol Locatelli – Ottima manovra offensiva dei neroverdi, Defrel dall’area appoggia a Locatelli che dal limite calcia con il destro battendo Silvestri. 12? Occasione Barak – Verona vicino al pari con un colpo di testa di Barak dall’interno dell’area: grande riflesso di Consigli che alza in angolo, salvando i suoi. 17? Occasione Faraoni – Clamorosa chance sciupata da Faraoni: scambio con Zaccagni poi il 5 tenta uno ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Mapei Stadium”,si affrontano nel match valido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 4? Gol Locatelli – Ottima manovra offensiva dei neroverdi, Defrel dall’area appoggia a Locatelli che dal limite calcia con il destro battendo Silvestri. 12? Occasione Barak –vicino al pari con un colpo di testa di Barak dall’interno dell’area: grande riflesso di Consigli che alza in angolo, salvando i suoi. 17? Occasione Faraoni – Clamorosa chance sciupata da Faraoni: scambio con Zaccagni poi il 5 tenta uno ...

Advertising

sportli26181512 : Verona, Lazovic: 'Sassuolo? Siamo stati molli, ora dobbiamo far meglio': Darko Lazovic, esterno del Verona, parla a… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Inizia il secondo tempo Sassuolo-Verona 1-1 - Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo Sassuolo-Verona 1-1 - Mousse81 : Ho guardato un minuto di Italia-Galles del Sei Nazioni, nell'intervallo di Sassuolo-Verona. Credo di aver capito co… - nicoloballera : @SiavoushF ?????? Sassuolo Verona is good so far -