Sassuolo, Locatelli: «È stata una guerra, ma siamo stati coraggiosi» (Di sabato 13 marzo 2021) Manuel Locatelli ha parlato al termine di Sassuolo-Verona Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Verona; match dove ha anche trovato la via del gol. «È stata quasi una guerra ma lo sapevamo, ci siamo preparati bene e siamo veramente contenti di questa vittoria. Abbiamo trovato coraggio con il gruppo, ci siamo uniti ancora di più. Ci mancavano i gol e li abbiamo trovati oggi. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, sporca, e siamo contenti per la vittoria». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Manuelha parlato al termine di-Verona Manuel, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Verona; match dove ha anche trovato la via del gol. «Èquasi unama lo sapevamo, cipreparati bene everamente contenti di questa vittoria. Abbiamo trovato coraggio con il gruppo, ciuniti ancora di più. Ci mancavano i gol e li abbiamo trovati oggi. Sapevamo che sarebbeuna gara difficile, sporca, econtenti per la vittoria». Leggi su Calcionews24.com

