Raoul Casadei è morto, il re del liscio stroncato a 83 anni dal Covid. L'ultimo post su Fb: «Il virus è una brutta bestia» (Di sabato 13 marzo 2021) Raoul Casadei è morto. Il re del liscio era ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena da martedì 2 marzo per complicazioni dovute al Covid. Casadei era stato... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 13 marzo 2021). Il re delera ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena da martedì 2 marzo per complicazioni dovute alera stato...

Corriere : Morto Raoul Casadei, il re del liscio: era ricoverato per Covid - EnricoLetta : Che tristezza. Il Covid, maledetto, si è portato via un grande romagnolo e un grande italiano. Raoul #Casadei, un a… - Agenzia_Ansa : E' morto Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo a… - OndeFunky : Leggo dalle agenzie della morte di Raoul Casadei. Lui aveva davvero il sole nel cuore e accoglieva tutti come se fa… - EnricoGiunta : RT @FQLive: #ultimora Covid, è morto Raoul Casadei. Aveva 84 anni -