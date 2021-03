Per Letta la segreteria passa dai circoli. Visita a sorpresa a Testaccio (Di sabato 13 marzo 2021) Domani l'Assemblea che eleggerà il nuovo segretario per un nuovo inizio. L'intervento dell'ex - premier intorno a mezzogiorno. Unità, apertura e discussione le sue parole d'ordine Leggi su tg.la7 (Di sabato 13 marzo 2021) Domani l'Assemblea che eleggerà il nuovo segretario per un nuovo inizio. L'intervento dell'ex - premier intorno a mezzogiorno. Unità, apertura e discussione le sue parole d'ordine

Advertising

matteosalvinimi : Letta e il PD vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Eh, buonanotte... Se torna… - LegaSalvini : LE PRIORITÀ DI LETTA E IL PD: LO IUS SOLI! MA SI RENDONO CONTO? #enricostaisereno #Salvini: “Letta e il PD voglion… - lauraboldrini : Apprezzo le parole del segretario #Letta sullo #iussoli. Ho depositato da tempo una proposta di legge che riprend… - dok2172 : RT @GiancarloDeRisi: Se sono veri i numeri degli ultimi sondaggi, presto Letta ripartirà per Parigi dove s'era messo in aspettativa! - masticaxxi : RT @claudio_2022: È triste, che in questo difficile momento, il biglietto da visita del neo eletto Letta sia lo ius soli. È una offesa vers… -