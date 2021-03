"Non parla, non risponde...". Fin dove si spinge Telese contro Draghi: "orfano" di Conte? Giudicate voi (Di sabato 13 marzo 2021) “Mario Draghi non parla da un mese, ha chiuso in rosso l'Italia, non risponde a una domanda ai giornalisti”. Così Luca Telese è intervenuto a gamba tesa sul premier direttamente dallo studio di Otto e Mezzo, dove è stato ospitato da Lilli Gruber nella puntata andata in onda su La7 sabato 13 marzo. Il giornalista di Tpi ci ha tenuto a sottolineare che “se lo fa Draghi va bene, quando lo faceva Giuseppe Conte si parlava di attacco alla democrazia”. Non Contento, Telese ha poi rincarato la dose rimarcando anche il cambio di tono da parte di Matteo Salvini, che però prima svolgeva semplicemente il suo ruolo di opposizione come meglio credeva, mentre adesso è un pezzo importante del nuovo governo. “Il segretario ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) “Mariononda un mese, ha chiuso in rosso l'Italia, nona una domanda ai giornalisti”. Così Lucaè intervenuto a gamba tesa sul premier direttamente dallo studio di Otto e Mezzo,è stato ospitato da Lilli Gruber nella puntata andata in onda su La7 sabato 13 marzo. Il giornalista di Tpi ci ha tenuto a sottolineare che “se lo fava bene, quando lo faceva Giuseppesiva di attacco alla democrazia”. Nonnto,ha poi rincarato la dose rimarcando anche il cambio di tono da parte di Matteo Salvini, che però prima svolgeva semplicemente il suo ruolo di opposizione come meglio credeva, mentre adesso è un pezzo importante del nuovo governo. “Il segretario ...

