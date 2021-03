Matthew McConaughey valuta corsa a governatore del Texas (Di sabato 13 marzo 2021) L’attore premio Oscar Matthew McConaughey valuta di scendere in politica e di candidarsi a governatore del Texas, seguendo le orme di Arnold Schwarzenegger in California. L’attore ha affermato: “Lo sto considerando seriamente”. Non è chiaro se McConaughey è democratico e repubblicano: quello che è evidente è che ha a cuore il suo Stato, dove ha Leggi su periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) L’attore premio Oscardi scendere in politica e di candidarsi adel, seguendo le orme di Arnold Schwarzenegger in California. L’attore ha affermato: “Lo sto considerando seriamente”. Non è chiaro seè democratico e repubblicano: quello che è evidente è che ha a cuore il suo Stato, dove ha

Matteoube : È ufficiale, Matthew McConaughey si candida a governatore del #Texas - YOONKPITER : mia mamma quando le ho detto che Matthew McConaughey è fan dei bts: - lunastortva : @havey0umetnic @justlifeonmars ugualee io ho iniziato con matthew mcconaughey (l’attore) che ha 32 anni più di me help - globalistIT : Per ora non è ufficiale, ma i rumors girano... - YUNHO__SEOKJIN : IN CHE SEMSO MATTHEW MCCONAUGHEY È ANDATO A UN CONVERTO DEI BANGTAN -