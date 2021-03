Luna Rossa, do you believe in miracles? (Di sabato 13 marzo 2021) Siamo 3-3, eppure non sembra cambiato così tanto rispetto allo 0-0. Emirates Team New Zealand resta la grande favorita per vincere la 36ma edizione dell’America’s Cup; Luna Rossa, come ripete spesso anche James Spithill, è l’underdog che cerca in tutti i modi di rovinare i piani ai vincitori designati. Eppure qualcosa è cambiato rispetto alla vigilia della competizione. In un’intervista a Radio New Zealand, alla domanda su cosa servisse agli italiani per vincere la Coppa America, avevo risposto: “Poco vento, pochi errori e un po’ di fortuna“. Uno dei tre ingredienti sembra purtroppo venuto meno. Luna Rossa resta competitiva con brezza leggera, pochi dubbi: è stata progettata per questo. Ma chi l’avrebbe mai detto che Te Rehutai fosse ancora più veloce proprio nelle condizioni predilette dalla compagine italiana? Si è ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Siamo 3-3, eppure non sembra cambiato così tanto rispetto allo 0-0. Emirates Team New Zealand resta la grande favorita per vincere la 36ma edizione dell’America’s Cup;, come ripete spesso anche James Spithill, è l’underdog che cerca in tutti i modi di rovinare i piani ai vincitori designati. Eppure qualcosa è cambiato rispetto alla vigilia della competizione. In un’intervista a Radio New Zealand, alla domanda su cosa servisse agli italiani per vincere la Coppa America, avevo risposto: “Poco vento, pochi errori e un po’ di fortuna“. Uno dei tre ingredienti sembra purtroppo venuto meno.resta competitiva con brezza leggera, pochi dubbi: è stata progettata per questo. Ma chi l’avrebbe mai detto che Te Rehutai fosse ancora più veloce proprio nelle condizioni predilette dalla compagine italiana? Si è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America, Luna Rossa vince gara 3 e si porta sul 2-1 - Agenzia_Ansa : Rimane in parità la sfida tra Luna Rossa e New Zealand: adesso sono 3-3. Il team italiano si è aggiudicato la prima… - RaiNews : #AmericasCup I kiwi battono Luna Rossa: le due barche in parità 2 a 2 . Domani altre due regate - SimoneTaSve : @angelomangiante Hai ragione Angelo. Nessuno ti risponde, sai perché? Perche ci vergogniamo della nostra indifferen… - papiniste : RT @Eurosport_IT: Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3 giorna… -