Hellas Verona | Juric | “Meritavamo di vincere | gara dominata ma troppi regali Stimo De Zerbi”

(Di sabato 13 marzo 2021) Il tecnico dell'Ivananalizza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Sassuolo: "Abbiamo fatto meglio di loro, ma ihanno condizionato il risultato. Non possiamo paragonare il nostro girone d'andata con il ritorno, siamo ad un livello superiore. Nell'ultima mezz'ora loro non hanno mai passato la metà campo, da un retropassaggio sbagliato è nato l'angolo da cui abbiamo subito il terzo gol. Sul 2-2 pensavo di, abbiamo stradominato contra una squadra fortissima, loro non ce la facevano più, erano molto stanchi. Abbiamo creato tante occasioni e subito poco, nonostante questo abbiamo subito tre reti".ammette che non c'è nessuna sfida particolare in atto con De: "Lui mi piace, non ha mai tradito ...

Il successo del Sassuolo sull'ha aperto il sabato della serie A. Vittoria e sorpasso in classifica per gli emiliani proprio ai danni dei veneti. De Zerbi fa festa per l'ottavo posto raggiunto; delusione per Juric, ......piegato 3 - 2 e scavalcato all'8° posto. I neroverdi la sbloccano dopo 4': imparabile piazzato di Locatelli dal limite Rispostacon Barak (vola Consigli) e Faraoni,che sbaglia il ...Sfida incredibile tra Sassuolo ed Hellas Verona: vincono i neroverdi 3-2, grazie al gol di Traoré a dieci minuti dalla fine Il Sassuolo vince con l’Hellas Verona e lo sorpassa in classifica, diventand ...Sin dal primo minuto Sassuolo e Verona non si risparmiano e non si nascondo ... Dopo che Berardi sfiora il raddoppio arriva il pareggio dell'Hellas. Merito di Faraoni che al 43' si incunea in ...