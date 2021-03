Genoa - Udinese 1 - 1 | commento al risultato della partita

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - GianniBrambill1 : RT @theboss_1908: L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite) 17V 2N 1S GF 49 GS 15 Torino ?? Sassuolo ?? Bologna ?? Cagliari ?? Napoli ?? Spezi… - Fabio777_ : RT @theboss_1908: L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite) 17V 2N 1S GF 49 GS 15 Torino ?? Sassuolo ?? Bologna ?? Cagliari ?? Napoli ?? Spezi… - Salvato95551627 : RT @theboss_1908: L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite) 17V 2N 1S GF 49 GS 15 Torino ?? Sassuolo ?? Bologna ?? Cagliari ?? Napoli ?? Spezi… - Vatenerazzurro1 : RT @theboss_1908: L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite) 17V 2N 1S GF 49 GS 15 Torino ?? Sassuolo ?? Bologna ?? Cagliari ?? Napoli ?? Spezi… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Udinese

Sky Sport

... Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e) a favore della piattaforma streaming DAZN , astenuti gli altri 9 club (Benevento, Bologna, Crotone,,...Marcangeli per Lazio - Crotone, Belotti per Atalanta - Spezia, Bedogni per Sassuolo - Verona, Mogavero per Benevento - Fiorentina, Tripodi per, De Cupertinis per Bologna - Sampdoria, ...A Ballardini finora al Genoa sono riuscite tante cose positive. I punti conquistati, portare la squadra dal penultimo posto al quattordicesimo, dare un’identità tattica a quella che sembrava un ...Il Genoa è tornato al Centro Sportivo Signorini per la prima sessione di allenamento settimanale in vista della gara contro l'Udinese che sarà giocata in anticipo sabato con ...