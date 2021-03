Fabrizio Corona si mostra con il viso coperto di sangue: “È ingiusto” (Di sabato 13 marzo 2021) Fabrizio Corona dovrà tornare di nuovo in carcere Nelle ultime ore sia i giornali di carta stampata, quelli online e anche i telegiornali hanno riportato una notizia riguardante Fabrizio Corona. Dopo le voci circolate giorni fa ora è arrivata la conferma: il Tribunale di sorveglianza di Milano ha deciso di far tornare in carcere l’ex re dei paparazzi. Nello specifico, questo Tribunale ha deciso di revocare gli arresti domiciliari all’ex marito di Nina Moric. Una notizia che non è piaciuta per niente al diretto interessato infatti non ha reagito per nulla bene. L’uomo infatti, come fa da qualche tempo a questa parte ha protestato sui suoi canali social. Nel dettaglio, Corona si è mostrato su Instagram con il viso totalmente ricoperto di ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 13 marzo 2021)dovrà tornare di nuovo in carcere Nelle ultime ore sia i giornali di carta stampata, quelli online e anche i telegiornali hanno riportato una notizia riguardante. Dopo le voci circolate giorni fa ora è arrivata la conferma: il Tribunale di sorveglianza di Milano ha deciso di far tornare in carcere l’ex re dei paparazzi. Nello specifico, questo Tribunale ha deciso di revocare gli arresti domiciliari all’ex marito di Nina Moric. Una notizia che non è piaciuta per niente al diretto interessato infatti non ha reagito per nulla bene. L’uomo infatti, come fa da qualche tempo a questa parte ha protestato sui suoi canali social. Nel dettaglio,si èto su Instagram con iltotalmente ridi ...

