F1 | Valtteri Bottas | “Bisogna portare a termine il nostro programma e massimizzare l’apprendimento”

(Di sabato 13 marzo 2021)ha commentato al sito ufficiale della Mercedes il secondo giorno di test della F1 a Sakhir, in Bahrain, nel quale ha fatto segnare il miglior tempo. Il finlandese però sa bene che si tratta soltanto di test e quindi pensa soprattutto al lavoro da fare domani. Così: “Per me è stato molto meglio di ieri di sicuro. Alla fine sono riuscito a fare diversi giri puliti per conoscere davvero la nuova macchina e provare alcune cose. È sempre positivo quando si impara e questo è lo scopo dei test: l’opportunità di eseguire cose diverse e vedere come reagisce la macchina. Come pilota utilizzi queste informazioni in un weekend di gara, quindi è estremamente importante. Se le modifiche alla configurazione funzionano o non funzionano, sono tutte informazioni preziose“. Le impressioni del finlandese: ...

si prende una piccola rivincita personale sulla giornata di ieri, concludendo la seconda sessione di test in vetta alla classifica dei tempi. Il finlandese, che per via di un problema ...Latifi ha concluso la giornata in settima posizione in 1'31 672 a 1383 millesimi dal leader, una prestazione più che discreta a livello cronometrico, anche se il divario dall'Alfa ...Nonostante questo piccolo problema, la casa di Stoccarda ha firmato il miglior crono della sessione con il finnico Valtteri Bottas. Secondo posto per il francese Pierre Gasly (AlphaTauri) davanti al ...La seconda giornata di test in Bahrain ha lasciato parecchi dubbi riguardo i valori in pista, con una Mercedes al comando ma apparsa poco affidabile e una Ferrari tutt’altro che convincente sul passo ...