Carlo Conti compie 60 anni | il regalo della moglie Francesca e Matteo è stupendo

(Di sabato 13 marzo 2021) E’ un giorno di gioia per: oggi 13 marzo il noto conduttore Rai60e riceve un bellissimodalla propria famiglia, storico presentatore Rai, ha festeggiato in queste ore i suoi 60. Un’età molto importante e possiamo dire portata come se fosse un ventenne. In giorno così L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

repubblica : Carlo Conti compie 60 anni: 'Ringrazio la vita, al primo posto metto la famiglia e continuo a pedalare' - marcoluci1 : RT @cheTVfa: Tanti auguri #CarloConti! Il conduttore simbolo di Rai 1 compie oggi 'tre volte 20 anni' - ale81eli82 : RT @ninofrassicaoff: I FAVOLOSI ANNI 60 DI CARLO CONTI: AUGURI! #CarloConti #donmatteo #ninofrassica #ninofrassicaoff - zazoomblog : Leonardo Pieraccioni spunto uno scatto del passato per gli auguri a Carlo Conti: irriconoscibili - #Leonardo… - GiulioBrusati : RT @arenaliveweb: Tanti auguri a Carlo Conti! Qui all'#Arena di #Verona mentre riceve il premio Diva Award ai Seat Music Awards 2020 in ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Conti

Oggifesteggia il suo compleanno e gli auguri della moglie commuovo...Festuccia e Francesca Gallina in rappresentanza dei giocatori,Orlando per i tecnici. Andrea Duodo sarà invece il presidente del collegio dei revisori dei. .Gemma Galgani è stata protagonista durante l'ultima puntata di C'è Posta per te ed in sua compagnia anche Luciana Littizzetto ...Dal fermento della Collezione Maramotti in città ai 12 milioni di pezzo dello Csac di Parma al Museum in Motion piacentino ...