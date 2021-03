Calcio | Fonseca | ' spostamento di Juve-Napoli? Difficile da capire ma non conosco ragioni'

Advertising

CorSport : #Fonseca: 'Vorrei sapere perché hanno rinviato #JuveNapoli' ???? - LukeRedblack : RT @CorSport: #Fonseca: 'Vorrei sapere perché hanno rinviato #JuveNapoli' ???? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Fonseca: 'Alcuni calciatori che hanno giocato sempre sono stanchi' - Fra_Valente_cek : RT @CorSport: #Fonseca: 'Vorrei sapere perché hanno rinviato #JuveNapoli' ???? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Fonseca: 'Alcuni calciatori che hanno giocato sempre sono stanchi' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Fonseca

Probabilmente tornerà dopo la sosta, la speranza diè di riaverlo per la partita del 3 aprile contro il Sassuolo.Questo pomeriggio il tecnicoè intervenuto in conferenza stampa per presentare il ...In attesa del responso che arriverà dal 'Tre Fontane' verso le 17 di lunedì prossimo, l'Inter Primavera si gode il primato in solitaria al termine di un ...Lo ha detto il tecnico della Roma, Paulo Fonseca alla vigilia della sfida con il Parma sulla decisione della Lega di spostare Juve-Napoli al 7 aprile. "Se mi chiede da allenatore della Roma se capisco ...