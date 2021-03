Bergamo | biblioteche in “zona rossa” | limitazione dei servizi

(Di sabato 13 marzo 2021) Il prestito su prenotazione con ritiro in sede sarà attivo dal lunedì al venerdì nei diversi orari di apertura delle. Sarà garantito il prestito a domicilio per gli iscritti residenti nel Comune diche abbiano compiuto i 70 anni di età o che si trovino in condizioni di fragilità. Restano attivi anche idi consulenza da remoto e di riproduzione digitale, offerti con continuità dallecittadine fin dall’inizio dell’emergenza pandemica. La consultazione in sede è sospesa. A partire dal 20 marzo tutte lesaranno chiuse al sabato. Ladei, resa necessaria per il contenimento della diffusione dei contagi, sarà mantenuta per il periodo strettamente necessario, dipendente dall’andamento della pandemia e dai ...

A partire da lunedì 15 marzo, la Biblioteca Civica Angelo Mai e ledel Sistema bibliotecario urbano diadeguano i propri servizi alla normativa prevista per i territori in zona rossa . Il prestito su prenotazione con ritiro in sede sarà attivo dal ..."Per ogni famiglia ho selezionato alcuni membri, mi sono concentrata su un singolo rapporto", dice l'autrice che, per circa un anno ha cercato informazioni frae archivi, letto biografie ...la Biblioteca Civica Angelo Mai e le Biblioteche del Sistema bibliotecario urbano di Bergamo adeguano i propri servizi alla normativa prevista per i territori in zona rossa. Il prestito su ...Continuano gli appuntamenti con la Biblioteca Comunale di Onore “Pronti Partenza Leggiamo”. Sulla pagina Facebook Biblioteca Comunale di Onore e sul canale YouTube Biblioteca Onore per letture animate ...