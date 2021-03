(Di sabato 13 marzo 2021)Trono Over: la caduta diNel pomeriggio di venerdì 12c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico e del Trono Over diper le cuianche oggi ringraziamo il sito Il Vicolo delle News. La puntata è iniziata con una clip dove c’èL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Anticipazioni Uomini e donne del 12 marzo: un altro cavaliere abbandona Gemma - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani cade dalle scale e interviene il medico - #Uomini #Donne… - infoitcultura : Anticipazioni C’è Posta per Te, sabato 13 marzo: in studio l’amatissimo volto di Uomini e Donne - matty_aloud : RAGAZZI - blogtivvu : Gemma Galgani cade dalle scale e si fa male, intervento del medico: anticipazioni Uomini e Donne -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Uomini

Lesulla registrazione di oggi pomeriggio, venerdì 12 marzo 2021: brutta caduta per la Dama di Torino, Maria la manda fuori a medicarsi L'articoloe Donne, Gemma cade dalle scale poi ...e donne'. Gemma Galgani protagonista di un piccolo incidente durante la registrazione del dating show avvenuta ieri, 12 marzo 2021. La dama di Torino ha aperto, come sempre da ...Anticipazioni Uomini e donne registrazione del 12 marzo: all'Over Gemma cade e un cavaliere l'abbandona. Anche un corteggiatore se ne va.Il Vicolo delle News ha riportato le anticipazioni, che parlano di un piccolo incidente per Gemma Galgani proprio a inizio puntata. (SoloGossip.it) La dama di Uomini e donne, durante le registrazioni ...