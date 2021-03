Zingaretti: Lazio prima Regione per vaccini a over 80 (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – “Siamo arrivati a 650mila dosi somministrate nel Lazio, siamo la prima Regione per over80 vaccinati che sono oltre 220mila. Da mezzanotte di oggi sono poi state aperte le prenotazioni su 74enni e 75enni. L’abbiamo scelta come priorita’: mettiamo in sicurezza chi, oltre al covid, rischia la vita.” “Quindi oltre all’eta’ lo somministriamo anche ai vulnerabili e ad alcuni apparati pubblici fondamentali per il funzionamento dello Stato: sanita’, scuola e sicurezza. Sonio oltre 2mila i medici impegnati nelle somministrazioni”. Lo dice il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante la presentazione del Piano vaccinale per l’Italia a Fiumicino. Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – “Siamo arrivati a 650mila dosi somministrate nel, siamo laper80 vaccinati che sono oltre 220mila. Da mezzanotte di oggi sono poi state aperte le prenotazioni su 74enni e 75enni. L’abbiamo scelta come priorita’: mettiamo in sicurezza chi, oltre al covid, rischia la vita.” “Quindi oltre all’eta’ lo somministriamo anche ai vulnerabili e ad alcuni apparati pubblici fondamentali per il funzionamento dello Stato: sanita’, scuola e sicurezza. Sonio oltre 2mila i medici impegnati nelle somministrazioni”. Lo dice il presidente dellaNicoladurante la presentazione del Piano vaccinale per l’Italia a Fiumicino.

