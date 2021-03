Xbox Game Studios e idTech | Phil Spencer parla dell' utilizzo del motore da parte degli studi Xbox

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 12 marzo 2021) I dirigenti di Microsoft e Bethesda si sono riuniti ieri in una tavola rotonda perre'accordo da 7,5 miliardi di dollari diventato ufficiale all'inizio di questa settimana. Sebbene la maggiora conversazione non abbia fornito notizie degne di nota (ad eccezione dei nuovi titoliPass), è stato interessante sentire, boss direche utilizzeranno l'engine in progetti futuri. "L'altra cosa di cui non abbiamoto è il futuro die cosa potrebbe significare all'interno di ...