Utilizzano autocertificazione falsa | il giudice | “Non è reato”

(Di sabato 13 marzo 2021) Fermati in pieno lockdown dai carabinieri, hanno esibito un’e per questo sono finiti a processo. Ma illi ha prosciolti, ritenendo illegittimo il Dpcm anti-Covid. La sentenza è stata emessa dalper le Indagini Preliminare Dario De Luca del tribunale di Reggio Emilia, il 27 gennaio scorso. I fatti risalgono al 13 marzo di un anno fa, quando un uomo e una donna furono fermati in auto ad un posto di blocco a Correggio, nella Bassa Reggiana. Compilarono l’dichiarando lei “di essere andata a sottoporsi ad esami clinici” e lui “di averla accompagnata”, motivando così lo spostamento per comprovata necessità di salute. Ma i successivi controlli delle forze dell’ordine accertarono che “la donna quel giorno non aveva fatto alcun accesso all’ospedale”. ...

Fermati in pieno lockdown dai carabinieri, hanno esibito un'autocertificazione falsa e per questo sono finiti a processo. Ma il giudice li ha ...Sul sito del ministero dell'Interno si trova il modulo di autocertificazione da utilizzare per gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute.