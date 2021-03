Texans – Mark Ingram firma con Houston per un anno (Di venerdì 12 marzo 2021) In seguito all’addio di J.J. Watt, uno degli elementi chiave non solo della franchigia, ma di tutta la comunità di Houston, i Texans provano a ricostruire la rosa, in vista della stagione 2021. Il primo passo è l’accordo di un anno proposto al running back veterano Mark Ingram. L’ormai ex Baltimore Ravens avrebbe accettato il contratto propostogli dalla franchigia di Houston e, dopo una stagione non particolarmente brillante, è pronto a cercare il riscatto. Quali sono i dettagli dell’accordo tra Mark Ingram e i Texans? Secondo quanto riportato da Tom Pellissero e Mike Garofalo, sull’NFL Network, i Texans avrebbero proposto a Mark Ingram un contratto di un anno, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) In seguito all’addio di J.J. Watt, uno degli elementi chiave non solo della franchigia, ma di tutta la comunità di, iprovano a ricostruire la rosa, in vista della stagione 2021. Il primo passo è l’accordo di unproposto al running back veterano. L’ormai ex Baltimore Ravens avrebbe accettato il contratto propostogli dalla franchigia die, dopo una stagione non particolarmente brillante, è pronto a cercare il riscatto. Quali sono i dettagli dell’accordo trae i? Secondo quanto riportato da Tom Pellissero e Mike Garofalo, sull’NFL Network, iavrebbero proposto aun contratto di un, ...

Advertising

matiofubol : Dopo aver ristrutturato il contratto al proprio running back bollito, i Texans hanno deciso di reinvestire parte de… - huddlemag : Il RB ex NO e Ravens Mark Ingram II ha trovato l’accordo con i Texans per un anno a $3M... in coppia con David Johnson. #Huddlemag?? #Texans - Le_Nfl : E' Denver ad apporre, su Justin Simmons, il primo franchise-tag del 2021, mentre a San Francisco - dove firma Mark… -