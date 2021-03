Spostamenti, bar, coprifuoco: regole fino a Pasqua in zona rossa (Di venerdì 12 marzo 2021) Spostamenti, bar, ristoranti, visite ai parenti e agli amici, coprifuoco, Pasqua in zona rossa. E la zona arancione al posto della zona gialla. Il nuovo decreto covid, in vigore dal 15 marzo al 6 aprile, vara misure, regole e divieti per la nuova stretta per contenere la diffusione del coronavirus. “Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa”. Nei giorni di festa “nelle zone interessate dalle restrizioni, gli Spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021), bar, ristoranti, visite ai parenti e agli amici,in. E laarancione al posto dellagialla. Il nuovo decreto covid, in vigore dal 15 marzo al 6 aprile, vara misure,e divieti per la nuova stretta per contenere la diffusione del coronavirus. “Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano inbianca, si applicheranno le misure stabilite per la”. Nei giorni di festa “nelle zone interessate dalle restrizioni, gliverso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore ...

