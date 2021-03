Solskjaer | “Diallo deve crescere gradualmente | nell’Atalanta neanche giocava… ”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Per il Manchester United è già il momento di archiviare la brutta prestazione espressa contro il Milan nella gara di Europa League. I Red Devils torneranno in campo domenica per la sfida contro il West Ham, il tecnico dello United Ole Gunnar Soskjaer ha parlato anche di, andato in gol contro il Milan: "Amad si è trovato davanti ad un grande cambiamento. È venuto qui da solo, ma si allena tutti i giorni e sta lavorando sodo. Sa di avere molto da imparare e di dover. È un talento entusiasmante ma dovrà abituarsi al ritmo, alla qualità e al livello a cui sta giocando ora. Non ha giocato molto nemmeno per l’Atalanta, quindi cerchiamodi farlo giocare sempre di più, ma ha voglia di imparare e la sua voglia di allenarsi è perfetta".caption id="attachment 1106897" align="alignnone" width="2352" ...

