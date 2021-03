Pierpaolo Pretelli: “Elisabetta Gregoraci fuori dal Gf Vip 5 aveva un’altra persona”. La reazione dell’ex moglie di Flavio Briatore (Di venerdì 12 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli, intervistato per Casa Chi, ha rilasciato delle dichiarazioni scottanti che hanno fatto storcere il naso a Elisabetta Gregoraci. L’ex velino e la showgirl infatti, hanno diviso una bella fetta di avventura insieme, nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Dall’esordio fino all’abbandono di quest’ultima, abbiamo visto i Gregorelli volersi bene tra continui alti e bassi. Pierpaolo ha avuto modo di riflettere sulla prima fase del suo percorso – la seconda, ha visto il suo innamoramento per Giulia Salemi – parlandone a Gabriele Parpiglia intervistato a CasaChi: Io non ho mai detto di essermi innamorato di Elisabetta. Ho sempre detto che è stata una cotta. Ho pianto perché lei in tanti modi mi ha fatto capire qualcosa e poi l’ha buttata sull’amicizia. Sono molto sensibile, ... Leggi su isaechia (Di venerdì 12 marzo 2021), intervistato per Casa Chi, ha rilasciato delle dichiarazioni scottanti che hanno fatto storcere il naso a. L’ex velino e la showgirl infatti, hanno diviso una bella fetta di avventura insieme, nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Dall’esordio fino all’abbandono di quest’ultima, abbiamo visto i Gregorelli volersi bene tra continui alti e bassi.ha avuto modo di riflettere sulla prima fase del suo percorso – la seconda, ha visto il suo innamoramento per Giulia Salemi – parlandone a Gabriele Parpiglia intervistato a CasaChi: Io non ho mai detto di essermi innamorato di. Ho sempre detto che è stata una cotta. Ho pianto perché lei in tanti modi mi ha fatto capire qualcosa e poi l’ha buttata sull’amicizia. Sono molto sensibile, ...

