Opere pubbliche | Giovannini “Scioglieremo i nodi del sistema appalti”

Leggi su monrealelive

(Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non possono essere i commissari l’unica soluzione, nè si può pensare di replicare il modello Genova dal momento che lì si è operato in condizioni straordinarie e irripetibili”. Lo dice al quotidiano La Repubblica il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibile, Enrico, che propone un “piano semplificazioni” per accelerare la realizzazione delleche potranno beneficiare anche delle risorse europee del Next Generation Eu.Il Parlamento ha dato il via libera al commissariamento di 58già finanziate per circa 40 miliardi, per un valore complessivo di 66 miliardi. Per“c’è un incrocio tra le, comprese alcune delle 58 già sbloccate, con i fondi europei. Il Piano di ripresa e ...