'Ndrangheta, arrestato in Spagna il boss latitante Giuseppe Romeo

Giuseppe Romeo, boss appartenente alla 'Ndrangheta e inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi, è stato arrestato a Barcellona dagli uomini della Guardia Civil spagnola.

