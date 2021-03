Milan, Calhanoglu e Hernandez in gruppo e vicini al recupero per il Napoli (Di venerdì 12 marzo 2021) Buone notizie in casa Milan. Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu hanno lavorato insieme alla squadra e si avvicinano al recupero per la gara di campionato contro il Napoli, in programma domenica 14 marzo alle ore 20.45 a San Siro. Non tornano ancora in gruppo Rebic, Mandzukic, Bennacer, Ibrahimovic e Romagnoli, in forte dubbio per il match contro i partenopei. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Buone notizie in casa. Theoe Hakanhanno lavorato insieme alla squadra e si avvicinano alper la gara di campionato contro il, in programma domenica 14 marzo alle ore 20.45 a San Siro. Non tornano ancora inRebic, Mandzukic, Bennacer, Ibrahimovic e Romagnoli, in forte dubbio per il match contro i partenopei. SportFace.

