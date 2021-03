“Lo abbiamo fatto!”: il sì a sorpresa. Dopo appena un anno d’amore, fiori d’arancio per l’ex Velina. “Solo noi due e 4 amici” (Di venerdì 12 marzo 2021) Ludovica Frasca, l’annuncio dell’ex Velina è pura gioia. Non poteva che comunicare notizia migliore. Ludovica Frasca, 28 anni, si è sposata negli Usa con il fondatore e amministratore delegato di XGen, un’azienda che si occupa di intelligenza artificiale. Insieme da 1 anno, la coppia ha deciso di farlo accadere con effetto sorpresa decisamente ben riuscito. E le foto parlano da sole. Lo annuncia su Instagram Ludovica Frasca. Un salto importante con il suo Frank Faricy, imprenditore di origini londinesi. Al momento il rito civile, poi la cerimonia in grande non appena l’emergenza sanitaria terminerà. Ma nel frattempo i fan non possono che festeggiare insieme ai neo sposini la decisione presa ben tre settimane fa, di fronte alla proposta con tanto di anello, come tradizione vuole.



. La Frasca ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Ludovica Frasca, l’annuncio delè pura gioia. Non poteva che comunicare notizia migliore. Ludovica Frasca, 28 anni, si è sposata negli Usa con il fondatore e amministratore delegato di XGen, un’azienda che si occupa di intelligenza artificiale. Insieme da 1, la coppia ha deciso di farlo accadere con effettodecisamente ben riuscito. E le foto parlano da sole. Lo annuncia su Instagram Ludovica Frasca. Un salto importante con il suo Frank Faricy, imprenditore di origini londinesi. Al momento il rito civile, poi la cerimonia in grande nonl’emergenza sanitaria terminerà. Ma nel frattempo i fan non possono che festeggiare insieme ai neo sposini la decisione presa ben tre settimane fa, di fronte alla proposta con tanto di anello, come tradizione vuole.. La Frasca ...

Advertising

La7tv : #piazzapulita Andrea Crisanti: 'Oggi il vaccino contro il vaiolo non sarebbe approvato, perché poteva causare encef… - 6000sardine : #Santori: sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo fatto in questo anno. Di chi ha iniziato e di chi è salito sulla… - Antonio_Tajani : L'EMA ha autorizzato il vaccino #JohnsonAndJohnson. Una buona notizia nella lotta al #COVID19. Ora è necessario acc… - Martina23810 : @tommaso_zorzi Non abbiamo mai fatto STOP WORK con te ???? - volanostelle : RT @confusedsmilex: La vera differenza tra marzo 2020 e marzo 2021 secondo me sta nel fatto che ora non abbiamo tante speranze di uscirne p… -