Lazio-Crotone | il gol di Luis Alberto | buca Cordaz di prima intenzione | 2-1 all’Olimpico VIDEO

(Di venerdì 12 marzo 2021)firma il 2-1 dellacontro ilallo stadio Olimpico nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021. Immobile gestisce il pallone di Radu, la sfera arriva allo spagnolo che calcia die superasul primo palo. Biancocelesti nuovamente in vantaggio dopo aver subito il pareggio di Simy, un gol che arriva proprio nel momento migliore degli ospiti. SportFace.

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Lazio 1-1* Crotone *(Simy 30') #SSFootball - kevintwii : Lazio-Crotone classica partita da 3-3 - gaetano_barbati : Due goal nati da due iniziative personali di Radu: assist per Milinkovic che si stacca bene e tira al volo di inter… - calciomercatoit : #LazioCrotone, le pagelle del primo tempo: decidono #MilinkovicSavic e #LuisAlberto - Info_SerieA : HT: Lazio 2-1 Crotone ? Milinkovic-Savic ? Simy ? Luis Alberto -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Crotone

3'pt Subito chiaro il canovaccio tattico della gara:subito alla ricerca del gol,chiuso nella propria metà campo alla ricerca della ripartenza perfetta. 1'st Subito pericolosa la ......Ciro Immobile che ha una grande occasione giocando in casa contro il fanalino di coda, ma c'... Luis Muriel (Atalanta) 14 gol: Zlatan Ibrahimovic (Milan), Ciro Immobile () 13 gol: Lorenzo ...Serie A 2020-2021 Lazio - Crotone 1-1 (14' Milinkovic, 29' Simy, 39' Luis Alberto) 27ª giornata Venerdì 12 marzo 2021, ore 15 Stadio ...Simy con il gol contro la Lazio ha eguagliato il record di reti in Serie A da parte di un nigeriano che apparteneva ad Obafemi Martins.