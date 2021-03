Il paradiso delle signore episodi 15 – 19 marzo 2021: quando tornerà Silvia? (Di venerdì 12 marzo 2021) Siamo giunti a Il paradiso delle signore e gli episodi dal 15 al 19 marzo 2021. Al grande magazzino milanese sono tutti in pena, Silvia non è più tornata da Parigi. Quale sarà il motivo che l’ha indotta a trasferirsi nella capitale francese? Nel frattempo Marta sta assumendo un comportamento molto strano, che le sta succedendo? Il paradiso delle signore, settimana 15 – 19 marzo 2021: Silvia rimarrà a Parigi? Sta per iniziare una nuova settimana de Il paradiso delle signore, la fiction ambientata nel grande magazzino milanese. Le Veneri non sono tranquille e si chiederanno per quale motivo Silvia ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 12 marzo 2021) Siamo giunti a Ile glidal 15 al 19. Al grande magazzino milanese sono tutti in pena,non è più tornata da Parigi. Quale sarà il motivo che l’ha indotta a trasferirsi nella capitale francese? Nel frattempo Marta sta assumendo un comportamento molto strano, che le sta succedendo? Il, settimana 15 – 19rimarrà a Parigi? Sta per iniziare una nuova settimana de Il, la fiction ambientata nel grande magazzino milanese. Le Veneri non sono tranquille e si chiederanno per quale motivo...

Advertising

Novella_2000 : Forse non lo ricorderete, ma Stefania Orlando ha recitato ne Il paradiso delle signore (FOTO) - redazionetvsoap : Le loro strade si separano... almeno IN TEORIA!!! #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni - RossellaMaienza : Ho letto stamani l intervista fatta a Stefania Orlando su #Chimagazine . Mi è piaciuta molto e poi ho scoperto che… - lillydessi : Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 marzo 2021: Maria sconvolge Rocco con una decisione inattesa... -… - v_vivarelli : Nemmeno in un illusorio paradiso infantile chiunque di buon senso può pensare che #Draghi sia cambiato da quello ch… -