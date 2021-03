Il Lazio a un passo dalla zona rossa: verso la chiusura di bar, ristoranti, negozi e scuole (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Lazio a un passo dalla zona rossa: verso chiusura bar, ristoranti e scuole Dal giallo alla zona rossa senza colori intermedi: il Lazio rischia grosso e la decisione è prevista per oggi. A raccontare lo scenario in “netto peggioramento”, è stata l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione prima e l’assessore alla sanità regionale Alessio D’Amato poi che, commentando il bollettino dei dati dell’11 marzo, è stato chiaro: “Nel Lazio il valore Rt è a 1.3, la zona rossa è possibile per il superamento del valore 1.25, anche se l’incidenza è sotto soglia e anche i tassi di occupazione dei posti letto sono entro la soglia di allerta”. Per la ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021) Ila unbar,Dal giallo allasenza colori intermedi: ilrischia grosso e la decisione è prevista per oggi. A raccontare lo scenario in “netto peggioramento”, è stata l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione prima e l’assessore alla sanità regionale Alessio D’Amato poi che, commentando il bollettino dei dati dell’11 marzo, è stato chiaro: “Nelil valore Rt è a 1.3, laè possibile per il superamento del valore 1.25, anche se l’incidenza è sotto soglia e anche i tassi di occupazione dei posti letto sono entro la soglia di allerta”. Per la ...

maxtorchia : RT @rep_roma: Covid, nel Lazio Rt a 1.3; regione a un passo dalla zona rossa. D'Amato: 'Situazione in netto peggioramento' [aggiornamento d… - Alessioh_ : 'Roma e il Lazio sono davvero ad un passo dalla zona rossa, che significherebbe un altro colpo duro per gli imprend… - Robbetta : RT @tempoweb: Il Lazio è a un passo dalla chiusura totale #lazio #lockdown #covid #iltempoquotidiano - Toni_ct_1 : RT @AleJustOne: Ma non se pò senti che il Lazio è ad un passo dalla zona rossa. Me sento male al solo pensiero! Ecccchecccccavolo!!! - AleJustOne : Ma non se pò senti che il Lazio è ad un passo dalla zona rossa. Me sento male al solo pensiero! Ecccchecccccavolo!!! -