Il Grande Fratello Vip? Si trasferisce in Procura (Di venerdì 12 marzo 2021) La «setta» e i misteri. Indagine sul suicidio del produttore di fiction Corriere della sera, pagina 21, di Giovanna Cavalli e Ilaria Sacchettoni. La Procura di Roma indaga per istigazione al suicidio sulla morte del produttore Teodosio Losito. Ascoltata l’attrice Adua Del Vesco che al Grande Fratello parlò di una setta per Vip dalla quale scappò dopo «il suicidio di Teo. Se fossi rimasta, avrei fatto la sua fine. Tu non immagini cosa ho passato! Ero veramente sola, con il suo gesto Teo ha liberato anche me, altrimenti oggi non sarei più qui… che poi io non ci credo che sia stato un suicidio, sai? Tanto sappiamo bene chi è l’artefice di tutto questo schifo…». Così mormorava la bruna Adua Del Vesco, attrice ed ex fidanzata (per finta) di Gabriel Garko (prima dell’outing), confidando il suo tormento – tra pause, omissis ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 12 marzo 2021) La «setta» e i misteri. Indagine sul suicidio del produttore di fiction Corriere della sera, pagina 21, di Giovanna Cavalli e Ilaria Sacchettoni. Ladi Roma indaga per istigazione al suicidio sulla morte del produttore Teodosio Losito. Ascoltata l’attrice Adua Del Vesco che alparlò di una setta perdalla quale scappò dopo «il suicidio di Teo. Se fossi rimasta, avrei fatto la sua fine. Tu non immagini cosa ho passato! Ero veramente sola, con il suo gesto Teo ha liberato anche me, altrimenti oggi non sarei più qui… che poi io non ci credo che sia stato un suicidio, sai? Tanto sappiamo bene chi è l’artefice di tutto questo schifo…». Così mormorava la bruna Adua Del Vesco, attrice ed ex fidanzata (per finta) di Gabriel Garko (prima dell’outing), confidando il suo tormento – tra pause, omissis ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Si indaga per istigazione al suicidio in relazione alla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito nel 20… - trash_italiano : Forse i sei mesi di Grande Fratello Vip servivano solo ad allenarci per il televoto madre, OVVERO QUELLO DI DOMANI SERA PER #SANREMO2021 - trash_italiano : Renga che canta per la seconda volta come se al Grande Fratello Vip il biglietto di ritorno lo avesse avuto Carlott… - zazoomblog : Il Grande Fratello Vip? Si trasferisce in Procura - #Grande #Fratello #trasferisce #Procura - SMSNEWSOFFICIAL : Il vincitore di “Grande Fratello Vip” Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista dell’“Isola dei Famosi” -