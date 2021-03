Hamsik: “Ho fatto di tutto per restare a Napoli il più a lungo possibile” (Di venerdì 12 marzo 2021) Una nuova avventura al Göteborg, per arrivare agli Europei nella migliore condizione possibile. Dopo la Cina, la carriera di Marek Hamsik sta per vivere un altro capitolo in Svezia. Il centrocampista, ex capitano del Napoli, si è raccontato in un’intervista rilasciata a Discovery+ Svezia ed Eurosport Italia, di cui si riporta un estratto. Napoli è la tua seconda casa, che rapporto hai con il club? Napoli ha un posto speciale nel mio cuore, ci ho giocato 11 anni e mezzo, ho grandi numeri con questa squadra. Ho fatto di tutto per starci il più a lungo possibile. Tante volte ho avuto la possibilità di andare via ma non ci ho mai pensato. Sono contento di aver fatto quella scelta e aver potuto fare una carriera così lunga ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 marzo 2021) Una nuova avventura al Göteborg, per arrivare agli Europei nella migliore condizione. Dopo la Cina, la carriera di Mareksta per vivere un altro capitolo in Svezia. Il centrocampista, ex capitano del, si è raccontato in un’intervista rilasciata a Discovery+ Svezia ed Eurosport Italia, di cui si riporta un estratto.è la tua seconda casa, che rapporto hai con il club?ha un posto speciale nel mio cuore, ci ho giocato 11 anni e mezzo, ho grandi numeri con questa squadra. Hodiper starci il più a. Tante volte ho avuto la possibilità di andare via ma non ci ho mai pensato. Sono contento di averquella scelta e aver potuto fare una carriera così lunga ...

