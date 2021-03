GF Vip, Pierpaolo confessa: la Gregoraci sapeva tutto (Di venerdì 12 marzo 2021) Elisabetta Gregoraci aveva capito tutto. Si era accorta che a Pierpaolo Pretelli piaceva sempre di più Giulia Salemi. Lo ha confessato l’ex Velino a Casa Chi svelando alcuni particolari successi dentro la Casa del GF Vip con l’ex signora Briatore… A Casa Chi, Pierpaolo Pretelli è tornato a parlare della sua avventura all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e naturalmente del suo rapporto con Elisabetta Gregoraci prima Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 12 marzo 2021) Elisabettaaveva capito. Si era accorta che aPretelli piaceva sempre di più Giulia Salemi. Lo hato l’ex Velino a Casa Chi svelando alcuni particolari successi dentro la Casa del GF Vip con l’ex signora Briatore… A Casa Chi,Pretelli è tornato a parlare della sua avventura all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e naturalmente del suo rapporto con Elisabettaprima Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Convivenza in vista per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli | passi avanti per la coppia del GF Vip? - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi vanno a convivere dopo il GF Vip? Ecco la risposta - Cate__000 : RT @VicolodelleNews: ‘#GFVip’ Pierpaolo Pretelli ci spiega perché con Elisabetta Gregoraci non abbia funzionato e quest’ultima reagisce cos… - natale_sara : RT @VicolodelleNews: ‘#GFVip’ Pierpaolo Pretelli ci spiega perché con Elisabetta Gregoraci non abbia funzionato e quest’ultima reagisce cos… - piccolaprelemi : RT @GiuseppeporroIt: GF VIP, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli andranno a convivere? La verità dell'ex velino: ecco cosa ha dichiarato #g… -