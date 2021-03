Emily Ratajkowski mamma per la prima volta: è nato Sylvester Apollo Bear (Di venerdì 12 marzo 2021) «Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo “Congratulazioni” è quasi sempre: ” Sapete cosa sarà?” Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia». Con queste illuminate parole Emily Ratajkowski, modella e influencer, aveva parlato a Vogue della sua gravidanza.caption id="attachment 114533" align="alignnone" width="1024" Instagram di Emily/captionEmily e il marito, Sebastian Bear McClard, hanno scelto un nome decisamente particolare per il loro primogenito. «Sylvester Apollo Bear si ... Leggi su golssip (Di venerdì 12 marzo 2021) «Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la lorodomanda dopo “Congratulazioni” è quasi sempre: ” Sapete cosa sarà?” Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia». Con queste illuminate parole, modella e influencer, aveva parlato a Vogue della sua gravidanza.caption id="attachment 114533" align="alignnone" width="1024" Instagram di/captione il marito, SebastianMcClard, hanno scelto un nome decisamente particolare per il loro primogenito. «si ...

