Cosmi | “Ero convinto di pareggiarla Con me in panchina forse sarebbe finita diversamente”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 12 marzo 2021) Serse, allenatore del Crotone, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio. Queste le sue parole: “Usciamo con molto rammarico perché abbiamo rimontato due volte la Lazio. E se escludiamo l’occasione di Immobile, non abbiamo subito niente. Si dovevano fare gli ultimi dieci in maniera diversa. Bisognava stare attenti sulle palle alte, ma stare in tribuna e comunicare con lanon è facile: non devono punire gli allenatori per situazioni assurde. Se fossi stato in campo due minuti prima del 3-2 avrei fatto due cambi. Non ho avuto la possibilità di farlo: in caso contrario non so secosì. Prendiamo dei gol evitabili: l’1-0 è elementare, ci può stare che uno possa anche fare la sponda ma non che calci completamente da solo. Se poi c’è Milinkovic ...