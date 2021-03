AstraZeneca e i lotti ritirati. Aifa rassicura sull’efficacia (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Aifa, l’agenzia italiana per il farmaco, vuole rassicurare: «C’è solo un nesso temporale e non causale» fra la morte del militare di Catania e la vaccinazione con AstraZeneca, ricevuta poche ore prima. Il militare, in attesa di ulteriori indagini, è morto dopo il vaccino, non a causa di questo. Il timore però si è sparso fra insegnanti e rappresentanti delle forze dell’ordine che hanno intasato i centralini delle Asl per avere informazioni e anche per disdire appuntamenti. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Aifa, l’agenzia italiana per il farmaco, vuole rassicurare: «C’è solo un nesso temporale e non causale» fra la morte del militare di Catania e la vaccinazione con AstraZeneca, ricevuta poche ore prima. Il militare, in attesa di ulteriori indagini, è morto dopo il vaccino, non a causa di questo. Il timore però si è sparso fra insegnanti e rappresentanti delle forze dell’ordine che hanno intasato i centralini delle Asl per avere informazioni e anche per disdire appuntamenti.

