Al Paese non serve un nuovo segretario del Pd. Serve un nuovo partito. Plurale e aperto (Di venerdì 12 marzo 2021) Fine della rappresentanza, territori muti, distanza dalle persone. Sono le ragioni profonde del disastro dei dem, le stesse che hanno messo in crisi il sistema. E ora Serve una rigenerazione Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 12 marzo 2021) Fine della rappresentanza, territori muti, distanza dalle persone. Sono le ragioni profonde del disastro dei dem, le stesse che hanno messo in crisi il sistema. E orauna rigenerazione

Advertising

RobertoBurioni : In un momento così difficile per il nostro Paese nessuno si lamenterebbe se la comunicazione assumesse dei toni pi… - La7tv : #atlantide L'esclusivo reportage di Francesca Mannocchi dal Libano, un paese che non riesce più a riprendersi dalla… - rtl1025 : ?? #AstraZeneca: 'Da un'analisi dei nostri dati di #sicurezza su oltre 10 milioni di somministrazioni non è emersa a… - Mauro5514 : RT @Arman25037054: @Patty66509580 @BracaliM Non c'è la faccio più, assistere monologhi è da coglioni,io non mi sento - Tiziana99296006 : @elespaterlini1 @Laila76913893 @StefanoFeltri @bashar PS. Il Rapporto della Banca Mondiale, 'Women Business and the… -