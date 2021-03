Tirreno-Adriatico 2021, Julian Alaphilippe: “Questo ho capito che Almeida non ce l’avrebbe fatta sono partito” (Di giovedì 11 marzo 2021) Julian Alaphilippe conquista il primo successo stagionale nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2021, vale a dire la Camaiore – Chiusdino. Il francese si è reso protagonista di un’ottima volata e ha beffato Mathieu van der Poel, che è partito troppo dietro, il leader della classifica generale Wout Van Aert e il re dell’ultimo Tour de France Tadej Pogacar. A fine tappe, Julian Alaphilippe ha commentato il suo trionfo. Queste le sue parole: “La situazione nel finale era perfetta con Almeida davanti e Stybar e Asgreen ad aiutarmi a mentenere la posizione in gruppo. Quando ho capito che Joao non ce l’avrebbe fatta sono partito a tutta. E’ sempre ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021)conquista il primo successo stagionale nella seconda tappa della, vale a dire la Camaiore – Chiusdino. Il francese si è reso protagonista di un’ottima volata e ha beffato Mathieu van der Poel, che ètroppo dietro, il leader della classifica generale Wout Van Aert e il re dell’ultimo Tour de France Tadej Pogacar. A fine tappe,ha commentato il suo trionfo. Queste le sue parole: “La situazione nel finale era perfetta condavanti e Stybar e Asgreen ad aiutarmi a mentenere la posizione in gruppo. Quando hoche Joao non cea tutta. E’ sempre ...

