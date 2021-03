Start list slalom femminile Are 2021: le italiane al via, ecco i pettorali di partenza (Di giovedì 11 marzo 2021) La Start list, i pettorali di partenza e le italiane in gara dello slalom femminile che si disputerà ad Are, in Svezia, venerdì 12 marzo. La prima manche è prevista per le 13:30 orario italiano mentre la seconda prenderà il via alle 16:30: uno slalom in notturna affascinante nel quale le due azzurre al via, Irene Curtoni e Martina Peterlini, vogliono ben figurare. Sarà Petra Vlhova ad aprire la gara con il pettorale numero uno mentre Mikaela Shiffrin ha il quinto. LA Start list E I pettorali DI partenza 1 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol 2 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol 3 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol 4 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 5 6535237 ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) La, idie lein gara delloche si disputerà ad Are, in Svezia, venerdì 12 marzo. La prima manche è prevista per le 13:30 orario italiano mentre la seconda prenderà il via alle 16:30: unoin notturna affascinante nel quale le due azzurre al via, Irene Curtoni e Martina Peterlini, vogliono ben figurare. Sarà Petra Vlhova ad aprire la gara con il pettorale numero uno mentre Mikaela Shiffrin ha il quinto. LAE IDI1 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol 2 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol 3 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol 4 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 5 6535237 ...

Advertising

sportface2016 : #Scialpino: la start list e i pettorali di partenza dello slalom femminile di #Are - SwimSwam_Italia : FINA Marathon Swim Series Start List E Gare In Diretta Su FINA TV - milanomarathon : Élite Marathon è la gara per i top runner e gli amatori molto veloci con un tempo inferiore a 2h45’. La start list… - zazoomblog : Biathlon sprint maschile Nove Mesto 2 2021: start list pettorali e italiani in gara - #Biathlon #sprint #maschile… - sportface2016 : #NMNM21 #Biathlon, la start list della seconda sprint maschile di Nove Mesto 2021: i pettorali di partenza e gli… -