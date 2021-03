Regate a rischio domani per vento troppo leggero

(Di giovedì 11 marzo 2021) Le condizioni meteo potrebbero frenare le prossime duedi venerdì ad Auckland Dopo la prima giornata didell'America's Cup, con il risultato di 1 a 1, la seconda giornata dirischia di saltare perappena al disotto del limite minimo consentito che è di 6,5 nodi di(il range va da un minimo di 6,5 nodi ad un massimo di 21) sui due possibili campi di regata (A e E). Per regolamento lepossono iniziare dalle ore 16.10 fino a un tempo limite di partenza che è fissato per le 18.00, in quanto oltre quest'orario si farebbebuio ad Auckland. E' possibile effettuare anche una sola regata delle due previste. Intensita delprevisto su entrambi i campi di regata è attorno ai 5 ...

Advertising

CorriereUmbria : Luna Rossa, previsto poco vento ad Auckland: regate con New Zealand a rischio rinvio #Vela #LunaRossa #AmericasCup… - cdghietta : RT @Fab_True_Enough: @MyAccou26028732 @MaurizioAlba Nelle regate di match racing (una barca contro un'altra) chi sta avanti deve cercare di… - Fab_True_Enough : @MyAccou26028732 @MaurizioAlba Nelle regate di match racing (una barca contro un'altra) chi sta avanti deve cercare… - ShareMySea_IT : Portogallo, regate a rischio? -

Ultime Notizie dalla rete : Regate rischio

... consentendo la disputa delleanche nei campi B, C e D, ovvero quelli più vicini alla costa. ... Condizioni leggermente migliori, ma comunque aanche per domenica 14 marzo, quando sono ...Ma nel 2013 a San Francisco c'era tanto vento, la componente delera molto alta con barche ... Luna Rossa ha segnato un punto dopo due magnifiche. Come punti di forza abbiamo l'...Oggi giornata di stop, come previsto dal regolamento. Venerdì 12 marzo alle 16 (ore 4 del mattino in Italia per la differenza di fuso orario con la Nuova Zelanda) Luna Rossa riprendere la sfida a Team ...La regata di domani, venerdì 12 marzo, tra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand nelle acque del golfo di Auckland è a rischio ...